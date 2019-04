【KTSF】​

東灣Alameda市警方正追捕一名男子,他嘗試拆除一間屋的防盜監控鏡頭,期間被該鏡頭拍攝到他的樣貌。

畫面中見男疑犯在上星期六清晨1時半,在Lafayette街1200號房屋門口拆除門鐘位置鏡頭的過程。

匪徒戴著一個防曬帽犯案,但當他將鏡頭拆下帶走時,鏡頭向上拍攝到他的樣貌。

有線索的民眾請與警方聯絡,電話:(510) 337-8340。

