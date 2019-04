【i-CABLE】

再有兩艘美國軍艦通過台灣海峽,中方向美方表達關切。

美國太平洋艦隊證實美軍驅逐艦”斯特西姆號”和”勞倫斯號”星期日通過台灣海峽,太平洋艦隊的聲明指,行動是要展示美國決心維護印太海域自由開放 。

台灣的國防部表示,全程掌握有關情況,期間並無異狀。

在北京,外交部表示,密切關注情況,敦促美方恪守”一個中國”原則,以免對中美關係及台海和平穩定造成消極影響,這是美國軍艦今年以來第4次駛過台灣海峽。

