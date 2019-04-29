美國麻疹疫情持續擴散 當局發布嬰兒接種疫苗新指引

【KTSF 江良慧報導】

麻疹繼續在美國擴散，最新數據顯示，全美今年至今總共有704宗確診病例，分佈22個州，而加州則有38宗確診病例，當中大部分患者都是在國外感染，沒有接種疫苗，或者接種疫苗不足的成年人，另外，疾病預防控制中心（CDC）週一也對即將外遊的嬰兒發出新的接種疫苗指引。

CDC建議，接種MMR三合一疫苗來預防麻疹、腮腺炎和德國麻疹，CDC建議所有兒童都應打兩針MMR疫苗，第一次是12至15個月之間，第二次則是4至6歲期間。

但要出國的嬰兒，最好則是提早在6至11月大時預先接種一次，12月大或以上的，則最好在出國前打兩針疫苗，當中兩次打針至少要相隔28天。

要出國的成年人，年幼時若沒有接種疫苗，也應該打兩針。

另外，雖然目前在美國的患者，大部分都沒有接種過疫苗，感染人數不斷上升，當局就建議一些在68年前出生，曾接種非活性病毒製造的較早期版本疫苗的人士，補打麻疹疫苗，至少接種一劑用活性病毒製造的疫苗，並且最好是在外遊前4至6個星期接種。

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