Sunnyvale汽車撞人案有傷者仍留醫 肇事司機首次出庭（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Sunnyvale市疑似汽車蓄意傷人案的8名傷者中,受傷最嚴重的13歲南亞裔少女仍未脫離生命危險,另外一名仍留醫的華裔傷者,證實是51歲的Ping Lu,而肇事司機Peoples上週五首次出庭,面臨企圖謀殺8項控罪。

Sunnyvale警方上週五公佈有關傷者更多詳情,只有年齡最小的9歲男童,在意外發生時被父親推開,避免被車撞而受輕傷。

其餘7人都被撞到,當中輕度擦傷的3名傷者已出院,仍有4名重傷者留院治療,包括仍未脫離生命危險的13歲南亞裔少女,警方證實她的名字是Dhriti,Sunnyvale中學7年級學生,她因腦部出血和腫脹,目前仍處於昏迷狀態。

醫生已為她移除左側頭骨,以減輕壓力,此外她的骨盆也有受損。

而案中另一名男傷者是Dhriti的父親,9歲男童則是她的弟弟。

另外一名受重傷的51歲男傷者,證實是華裔Ping Lu,他四肢有多處骨折。

還有一名32歲女傷者Marina Reimler,腿部和手臂也有骨折,兩人傷勢目前穩定。

而34歲的肇事司機Isaiah Joel Peoples,上週五在Santa Clara縣高等法院首度出庭,檢方稱,有令人震驚且不安的證據顯示,Peoples開車撞擊的人,明顯是基於他們的族裔及宗教信仰。

警方也稱,這是一宗仇恨罪案,Peoples認為傷者是穆斯林,因此有意開車撞擊他們。

不過Peoples的辦律師則稱,被告是因為創傷後遺症才製造這起悲劇,Peoples於2004至2009年在軍中服役,並於2005至2006年去過伊拉克,並榮獲多枚軍人勳章,退役後做過安保工作。

2017年8月至案發前,擔任國防合同審計機構在Sunnyvale的軍事合同審計員,Peoples下次出庭時間是5月16日。

