南加青年圖謀在多地發動恐襲被當局拘捕

【KTSF 張麗月報導]

南加州一名曾經在阿富汗服役的青年被聯邦當局拘捕,他被控參與本土恐怖活動罪名,他涉嫌企圖在洛杉磯地區向多個目標發動恐襲。

包括FBI和洛杉磯警方等多個執法部門的代表公佈,經過近月來調查後,粉碎了南加州一個恐襲陰謀,在上星期五拘捕一名涉案男子。

他是26歲來自南加州San Fernando Valley的Mark Steven Domingo,他曾經在阿富汗服役,他涉嫌策劃在洛杉磯地區多個目標引爆炸彈,目的就是要造成重大傷亡。

執法部門調查網上的貼文和對話,發現Domingo表達支持暴力的伊斯蘭聖戰組織,和意圖在洛杉磯地區Long Beach一個公園的集會上,向白人至上組織發動襲擊。

控狀也指,被告購買了幾百粒釘,可能用作榴霰彈,而這些釘有三吋長,長度足以插入人體和刺穿內部器官。

執法官員又說,被告瞄準幾個組織,意圖殺死猶太人和襲擊警察。

聯邦檢察官指出,被告曾經在上月初上載一個網上視頻,承諾他信奉穆斯林教,然後翌日又貼文說,美國需要另一宗類似2017年發生的拉斯維加斯槍擊案,一嚐恐襲滋味,好讓全世界都知道,新西蘭兩間清真寺上月中發生恐襲,造成50人死亡之後,被告在貼文上又說必定有報復。

