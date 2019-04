南灣矽谷如果是國家 可能是全球第二富裕國（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

有報導稱,如果南灣矽谷是一個國家,可能是世界上排名第二的富有國家,人均生產總值僅次於中東石油國家卡塔爾。

根據《聖荷西水星報》報導,矽谷如果稱為矽谷共和國,或稱為聖荷西大都會區,將包含Palo Alto、Mountain View、Gilroy,以及國際上知名的大公司總部所在地。

根據美國經濟分析局的數據,2017年,矽谷地區的人均生產總值高達128,308元,僅比全球排名第一的卡塔爾少66美元。

而排矽谷之後的是以賭場和渡假酒店聞名的澳門,人均生產總值超過115,000元,其它富有國家依次是盧森堡、新加坡以及愛爾蘭。

但以國家生產總值來算,根據世界銀行資料,美國仍然排名全球第一,生產總值是190萬億。

美國經濟分析局2017年數字顯示,加州已成為全球第五大經濟體,創造的經濟價值高達27.9萬億。

如果美國大都會區都變成獨立國家,舊金山大都會區將包括東灣奧克蘭、中半島San Mateo、北灣San Rafael,也可以排名全球第六位,人均生產總值接近9萬元,排在新加坡之後,文萊之前。

美國其它富有的大都會區,還包括康涅狄格州的Bridgeport,以及華盛頓州的西雅圖。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。