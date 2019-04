【KTSF】

舊金山外Mission區週日下午發生一宗入屋搶劫案,警方正追緝兩名持械少年匪徒。

警方於下午4時45分接報,位於Cayuga大街2200號路段一幢住屋被兩名賊匪闖入,他們當時攜有手槍,賊匪年約16或17歲。

一名19歲青年當時身處住屋,他聽到有賊匪闖入,立即躲在房間。

賊匪成功搶走一些現金,得手後逃脫,青年沒有受傷。

