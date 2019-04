舊金山訪谷區華裔家庭光天化日被人入屋搶劫（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山訪谷區一個華裔家庭經歷入屋搶劫案,事主對本台表示,沒有想過在中午時分,會有幾個高大的賊人進到他們家裡搶劫。

案發現場是Wilde街400號路段,劫案事主不願意出鏡,她告訴我們4月24日中午12點左右,她在家清潔時,女兒看到一輛車停在家門口的停車位,他們以為是鄰居的車,當女事主走到樓下時,發覺有賊人在家裡。

女事主說:”突然有個黑人走過來,我覺得很恐怖,他拿著撬門的工具,蒙著頭地走過來,對我說給錢,我很驚嚇,然後我對他說,我給你錢,突然在車庫,另外一個黑人出現,他又說給錢,我手無寸鐵,我在樓上,轉眼之間,另外兩人出現。”

女事主表示,她養的狗出來,嚇到了賊人,事主趁機走上樓關門。

女事主說:”我女兒過來幫忙,我丈夫也走過來,大家一起推門,我們一起頂著門,他們不能進來,我們就報警。”

警察到現場之後,他們才發覺樓下的門鎖被賊人撬爛,兩間租客的房間被賊人翻過,其中一名租客不見了一千元,而事主安裝在屋外面的監控錄像,也被賊人扯斷了線。

女事主說:”我們較幸運,可以逃過,一旦讓他們上到樓上,真的不知會發生什麼事情,雖然我們沒錢,我們不放現金在家,可是我的女兒在家。”

與女事主交鋒的賊人蒙了臉,其餘的匪徒穿連帽衣,目前仍然在逃。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。