舊金山訪谷區華裔家庭光天化日被人入屋搶劫（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山訪谷區一個華裔家庭經歷入屋搶劫案，事主對本台表示，沒有想過在中午時分，會有幾個高大的賊人進到他們家裡搶劫。

案發現場是Wilde街400號路段，劫案事主不願意出鏡，她告訴我們4月24日中午12點左右，她在家清潔時，女兒看到一輛車停在家門口的停車位，他們以為是鄰居的車，當女事主走到樓下時，發覺有賊人在家裡。

女事主說：”突然有個黑人走過來，我覺得很恐怖，他拿著撬門的工具，蒙著頭地走過來，對我說給錢，我很驚嚇，然後我對他說，我給你錢，突然在車庫，另外一個黑人出現，他又說給錢，我手無寸鐵，我在樓上，轉眼之間，另外兩人出現。”

女事主表示，她養的狗出來，嚇到了賊人，事主趁機走上樓關門。

女事主說：”我女兒過來幫忙，我丈夫也走過來，大家一起推門，我們一起頂著門，他們不能進來，我們就報警。”

警察到現場之後，他們才發覺樓下的門鎖被賊人撬爛，兩間租客的房間被賊人翻過，其中一名租客不見了一千元，而事主安裝在屋外面的監控錄像，也被賊人扯斷了線。

女事主說：”我們較幸運，可以逃過，一旦讓他們上到樓上，真的不知會發生什麼事情，雖然我們沒錢，我們不放現金在家，可是我的女兒在家。”

與女事主交鋒的賊人蒙了臉，其餘的匪徒穿連帽衣，目前仍然在逃。

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