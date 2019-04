西雅圖建築地盤天秤倒塌4死4傷 華裔女子亡

【KTSF】

西雅圖市中心一個建築地盤天秤倒塌,最少4死4傷,其中一名死者證實是來自南加州的華裔女子。

倒塌的天秤壓毀停泊在街上的私家車,車門損毀、擋風玻璃破裂,兩名乘客死亡,而天秤則斷開兩截,跌落路面,天秤上兩名工人亦不治。

倒塌的天秤,原本在一座興建中的商業大樓頂樓,上週六下午3時許,施工期間突然塌下,有目擊者指事發時很大風,事發地點是人口稠密地區,當局隨即封鎖附近多條行車線。

西雅圖近年成為美國科技公司的重點發展區,多間企業均在當地增聘人手及建寫字樓,倒塌的天秤屬Google辦公室的地盤。

死者中包括來自南加州South Pasadena的19歲女子Sarah Wong,她是西雅圖當地一間大學的大一學生,計劃修讀護士課程。

根據當地媒體的報導,事發時Wong與同學乘車出行,但不幸被倒塌的天秤砸中,傷重不治。

事件中的另外3名死者,包括兩名負責拆卸天秤的工人,以及一名鋼鐵工人。

