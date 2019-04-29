西雅圖建築地盤天秤倒塌4死4傷 華裔女子亡

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西雅圖市中心一個建築地盤天秤倒塌，最少4死4傷，其中一名死者證實是來自南加州的華裔女子。

倒塌的天秤壓毀停泊在街上的私家車，車門損毀、擋風玻璃破裂，兩名乘客死亡，而天秤則斷開兩截，跌落路面，天秤上兩名工人亦不治。

倒塌的天秤，原本在一座興建中的商業大樓頂樓，上週六下午3時許，施工期間突然塌下，有目擊者指事發時很大風，事發地點是人口稠密地區，當局隨即封鎖附近多條行車線。

西雅圖近年成為美國科技公司的重點發展區，多間企業均在當地增聘人手及建寫字樓，倒塌的天秤屬Google辦公室的地盤。

死者中包括來自南加州South Pasadena的19歲女子Sarah Wong，她是西雅圖當地一間大學的大一學生，計劃修讀護士課程。

根據當地媒體的報導，事發時Wong與同學乘車出行，但不幸被倒塌的天秤砸中，傷重不治。

事件中的另外3名死者，包括兩名負責拆卸天秤的工人，以及一名鋼鐵工人。

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