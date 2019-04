聖地牙哥猶太教堂槍擊案1死3傷 白人青年被捕

【KTSF】

南加州聖地亞哥一間猶太教堂發生槍擊案,造成1死3傷,槍手一度逃走,最終投案,涉案的19歲白人男子,據報曾經在網上發表反猶太及白人至上主義言論。

槍擊案發生後,警方封鎖現場調查,事發在當地星期六上午11時多聖牙哥一間猶太教堂,教徒正在慶祝逾越節的最後一天,一名19歲白人男子突然持槍闖進亂槍掃射,期間一度尖叫怒罵。

事件中多人中槍,包括教堂的拉比及一名女孩,一名60歲的女子死亡,連開十多槍後,槍手的來福槍卡住了,他於是駕車逃去。

一名休班邊防人員開槍嘗試阻止,但不成功,最終槍手自行報警投案。

當局在車內發現一支半自動步槍,警方指槍手叫John Earnest,懷疑他亦涉及上月加州一間清真寺的縱火案。

有報道指Earnest曾在網上發表公開信,內容圍繞反猶太、穆斯林,以及白人至上主義,他又說自己受到半年前,匹茲堡猶太教堂槍擊案及上月中新西蘭基督城的清真寺槍擊案影響,用了一個月策劃行動,會在網上進行直播。

警方相信案發一帶已無威脅,但會繼續在宗教場所附近加強巡邏,灣區警方亦在各城市的猶太教堂加強保安。

總統特朗普對槍擊案死傷者及家屬致以深切慰問,又認為必須擊倒反猶太主義。

