舊金山Muni頻發事故 市參事促改變領導層任命方式

舊金山Muni公車系統上週五出現嚴重故障,為民眾帶來不便,雖然現在所有列車和巴士服務已回復正常,但是有市府官員認為,應該向交通局的管理層追究責任。

上週五發生的Muni系統故障,並不是交通遇到的唯一一個問題,兩星期前發生一位亞裔女長者手被卡在輕軌列車的門中,被拖下站台的事故。

此外,連接列車的安全銷也發生斷裂,造成安全隱患,本地5號電視台亦報導過,交通局曾聘請不合格的操作員運行列車。

市交通局上週五表示,列車的誤點,是由於Muni的基礎設施長期缺乏資金維修所致,市長布里德亦回應指,Muni確實需要資金來改善服務,但是局方近期出現的這些狀問題是無法原諒。

市參事佩斯金認為,導致公車出現安全問題的主要原因並不是資金,而是領導層沒有履行職責,目前舊金山市參事正討論改變交通局董事會組成的結構,使其成員更容易受到公眾的監督。

現時的董事會成員都依賴市長任命,佩斯金認為應該改變任命方式,讓對民眾更有責任心的人擔任此項職務。

