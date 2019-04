中國籍男子涉嫌網上發放兒童色情影像被捕

【KTSF】

一名24歲中國籍男子4月中在舊金山國際機場被捕,他涉嫌藏有兒童色情物品被起訴,上週四出庭否認控罪。

居住在舊金山的被告Minghong Xia,是於4月17日被捕,案件源於舊金山警方的打擊網上兒童罪行的專案小組,發現舊金山一個公寓單位,懷疑有人透過軟件發放兒童色情物品。

調查員向法院持搜查令,到公寓單位搜查,但並沒有發現,不過,居住在公寓單位的Xia當時到了西雅圖工幹,並攜帶了他的電腦裝置。

調查員在他返回舊金山國際機場時,憑搜查令翻看其手提電腦,結果發現數以千計兒童色情影像,當中有受害兒童年齡不足十歲,立即將其拘捕。

Xia是中國籍,持工作簽證逗留美國,他目前仍被扣查,保釋金定為十萬元,他需於5月9日再出庭應訊。

