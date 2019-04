伊斯蘭國發布聲稱領袖講話新片段

【i-CABLE】

極端組織伊斯蘭國發布聲稱是領袖巴格達迪發表講話的片段,他承認組織在敘利亞的最後據點失守,強調會為死去的組織成員復仇,又提到斯里蘭卡的連環炸彈襲擊。若片段屬實,將會是巴格達迪5年來首次現身。

極端組織伊斯蘭國旗下媒體週一發布18分鐘長的片段,聲稱是組織領袖巴格達迪發表的講話,沒有交代日期及地點。

巴格達迪身旁放了一支步槍,由3名蒙面男人陪伴。他承認伊斯蘭國在敘利亞最後據點巴古茲失守,對抗西方的戰爭漫長,會為死去的組織成員復仇,又指得到非洲國家布基納法索和馬里的武裝分子宣誓效忠。

之後片段畫面變黑,只剩下錄音,他讚揚在斯里蘭卡發動連環炸彈襲擊的人,指行動是要報復巴古茲被奪,這部份相信是巴格達迪有畫面的講話錄影之後加上去。

若片段屬實,將是巴格達迪自2014年在伊拉克摩蘇爾努爾大清真寺宣布成立”哈里發國”後,相隔5年首次露面。

獲美國支援的庫爾德武裝組織3月宣布解放巴古茲,並瓦解伊斯蘭國。特朗普總統指已百分百收復伊斯蘭國在敘利亞佔領的土地,但強調伊斯蘭國的威脅仍未解除。

