台灣殺人案疑犯陳同佳認洗黑錢判囚29個月（視頻）

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觸發香港政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳因為洗黑錢罪，判囚29個月，法官指陳同佳盜竊的對象是他承認殺害的人，是加刑因素。政府就估計扣除還押時間等因素，陳同佳最早10月獲釋，有迫切性修訂《逃犯條例》。

20歲的陳同佳承認處理死者潘曉穎2萬多元現金、相機及手提電話，4項洗黑錢罪，法官各以一年至39個月作為量刑起點，認罪扣減3分之1，最終判監29個月。

根據控方案情，被告在警誡下承認殺害潘曉穎之後取走她的財物，法官彭寶琴指案例顯示，如果被告由自己殺死的人身上盜竊，是嚴重罪行，這個是加刑因素。被告將贓物由台灣帶返香港有國際元素，加上他是唯一得益者，都是加刑原因。

法官彭寶琴指明白當被告承認在另一個司法管轄區殺了人，但在香港不可以控告他謀殺或者誤殺，令人覺得非常沮喪及不公平，但司法公義亦同樣要求，只是按被告被控的罪名判刑，不是其他罪行。

無論被告有多可能犯了最十惡不赦的罪行，都應該保護他獲得公平審訊的權利，否則就等於繞過刑事程序，不只影響被告，還會累及整個司法制度的公正，法官指這個基本原則要時刻謹記。

由去年3月被捕、已經拘押13個月的陳同佳判刑後坐囚車離開，繼續還押。辯方亦以陳同佳無案底求情，不過法官無接納作為減刑因素，整個判刑歷時半小時，陳同佳不時望來望去，表現平靜。

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