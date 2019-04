台灣殺人案疑犯陳同佳認洗黑錢判囚29個月（視頻）

【i-CABLE】

觸發香港政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳因為洗黑錢罪,判囚29個月,法官指陳同佳盜竊的對象是他承認殺害的人,是加刑因素。政府就估計扣除還押時間等因素,陳同佳最早10月獲釋,有迫切性修訂《逃犯條例》。

20歲的陳同佳承認處理死者潘曉穎2萬多元現金、相機及手提電話,4項洗黑錢罪,法官各以一年至39個月作為量刑起點,認罪扣減3分之1,最終判監29個月。

根據控方案情,被告在警誡下承認殺害潘曉穎之後取走她的財物,法官彭寶琴指案例顯示,如果被告由自己殺死的人身上盜竊,是嚴重罪行,這個是加刑因素。被告將贓物由台灣帶返香港有國際元素,加上他是唯一得益者,都是加刑原因。

法官彭寶琴指明白當被告承認在另一個司法管轄區殺了人,但在香港不可以控告他謀殺或者誤殺,令人覺得非常沮喪及不公平,但司法公義亦同樣要求,只是按被告被控的罪名判刑,不是其他罪行。

無論被告有多可能犯了最十惡不赦的罪行,都應該保護他獲得公平審訊的權利,否則就等於繞過刑事程序,不只影響被告,還會累及整個司法制度的公正,法官指這個基本原則要時刻謹記。

由去年3月被捕、已經拘押13個月的陳同佳判刑後坐囚車離開,繼續還押。辯方亦以陳同佳無案底求情,不過法官無接納作為減刑因素,整個判刑歷時半小時,陳同佳不時望來望去,表現平靜。

