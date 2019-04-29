香港民陣發起反對政府修訂《逃犯條例》遊行

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香港組織民陣反對政府修訂《逃犯條例》，一個月內第二次發起遊行，人數遠超上一次，警方指最高峰時有22,800人，民陣指有13萬人參與，又指若果政府不撤回修訂，會發起包圍立法會。

週日下午3時，遊行人士站滿銅鑼灣多條街，包括東角道轉入這段駱克道，大會要求其他人轉往記利佐治街，隊伍應警方要求，由四時提早到下午3時40分出發。多名民主派立法會議員手持大橫額，遊行訴求只有一個，撤回修訂《逃犯條例》。

旗幟中來自不同界別，參與的人亦有不同專業。他是大律師，住在香港30多年。還有演藝界人士。他們自稱是藝術家，以”監獄”道具表達憂慮。更多市民表示不是為自己。

遊行人士沿軒尼詩道行，警方封閉西行全部行車線，電車一度暫停。

由高位看過去，銅鑼灣軒尼詩道看不到龍尾，沿途有不同街站，這兒有佔中案被告、因病押後判刑的陳淑莊，和判緩刑的朱耀明。

隊頭近5時到達灣仔軍器廠街附近，當時下著毛毛雨，5時15分到達終點站立法會外，當時隊尾仍然在銅鑼灣東角道。

最後一批遊行人士大約5時45分才由銅鑼灣出發。龍尾7時許，天黑才經過灣仔軍器廠街，7時40分到達終點站。

警方封閉添美道轉入龍和道的兩條行車線，供遊行人士集會。民陣指今次有13萬人遊行，警方指有22,800人。

上月反對逃犯條例修訂遊行，民陣指有12,000人，警方則指有5,200人。民陣表示暫時未訂下一次行動日期。

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