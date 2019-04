香港民陣發起反對政府修訂《逃犯條例》遊行

【i-CABLE】

香港組織民陣反對政府修訂《逃犯條例》,一個月內第二次發起遊行,人數遠超上一次,警方指最高峰時有22,800人,民陣指有13萬人參與,又指若果政府不撤回修訂,會發起包圍立法會。

週日下午3時,遊行人士站滿銅鑼灣多條街,包括東角道轉入這段駱克道,大會要求其他人轉往記利佐治街,隊伍應警方要求,由四時提早到下午3時40分出發。多名民主派立法會議員手持大橫額,遊行訴求只有一個,撤回修訂《逃犯條例》。

旗幟中來自不同界別,參與的人亦有不同專業。他是大律師,住在香港30多年。還有演藝界人士。他們自稱是藝術家,以”監獄”道具表達憂慮。更多市民表示不是為自己。

遊行人士沿軒尼詩道行,警方封閉西行全部行車線,電車一度暫停。

由高位看過去,銅鑼灣軒尼詩道看不到龍尾,沿途有不同街站,這兒有佔中案被告、因病押後判刑的陳淑莊,和判緩刑的朱耀明。

隊頭近5時到達灣仔軍器廠街附近,當時下著毛毛雨,5時15分到達終點站立法會外,當時隊尾仍然在銅鑼灣東角道。

最後一批遊行人士大約5時45分才由銅鑼灣出發。龍尾7時許,天黑才經過灣仔軍器廠街,7時40分到達終點站。

警方封閉添美道轉入龍和道的兩條行車線,供遊行人士集會。民陣指今次有13萬人遊行,警方指有22,800人。

上月反對逃犯條例修訂遊行,民陣指有12,000人,警方則指有5,200人。民陣表示暫時未訂下一次行動日期。

