Fremont警員擊斃疑犯案 警方公佈案發視頻（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣Fremont市一名警員日前在返回警局途中被人開槍射擊，涉案男子後來被警方開槍擊斃，警方上週五公佈了當晚警員隨身鏡頭拍攝到的畫面。

畫面上見到的是4月18日晚大約11時，槍手出現在案發現場的Washington醫院附近。

警方指，他向警員開了至少5槍，該名警員把警車掉回頭，向槍手開槍，槍手隨後中槍倒地。

有多兩名警員帶著警犬抵達現場，警察當時命令槍手別動，但是從畫面見到，槍手沒有服從，更爬去取槍，然後拿著槍指著警察，促使警方再度向他開火。

Fremont警局局長Kimberly Petersen說：”疑犯不服從命令，還用槍指警員，警員在這情況，最合理反應是還火。”

槍手的身份是30歲男子Michael Felch，他有多項犯罪前科，包括襲警罪名，警方目前仍在調查他從哪裡取得手槍，為何會出現在該醫院附近出現。

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