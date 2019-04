Fremont警員擊斃疑犯案 警方公佈案發視頻（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣Fremont市一名警員日前在返回警局途中被人開槍射擊,涉案男子後來被警方開槍擊斃,警方上週五公佈了當晚警員隨身鏡頭拍攝到的畫面。

畫面上見到的是4月18日晚大約11時,槍手出現在案發現場的Washington醫院附近。

警方指,他向警員開了至少5槍,該名警員把警車掉回頭,向槍手開槍,槍手隨後中槍倒地。

有多兩名警員帶著警犬抵達現場,警察當時命令槍手別動,但是從畫面見到,槍手沒有服從,更爬去取槍,然後拿著槍指著警察,促使警方再度向他開火。

Fremont警局局長Kimberly Petersen說:”疑犯不服從命令,還用槍指警員,警員在這情況,最合理反應是還火。”

槍手的身份是30歲男子Michael Felch,他有多項犯罪前科,包括襲警罪名,警方目前仍在調查他從哪裡取得手槍,為何會出現在該醫院附近出現。

