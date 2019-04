舊金山中華文化中心舉行多媒體藝術展（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

1989年是世界動盪的一年,柏林圍牆倒下,中國發生天安門事件,而灣區也受到Loma Prieta地震嚴重破壞,舊金山中華文化中心就人們對動盪時代的記憶,舉辦多媒體藝術展。

藝術家張爽在六四學生運動期間,是北京的一名學生,他當時保留下來的兩件衣物,30年後用來創作這件關於他的記憶的裝置藝術作品。

Tina Takemoto則將天安門廣場上的一張著名的圖像,轉移到影像作品中,透過實驗電影方式,改造成一套帶抽象感覺的短片作品,名為《5月35日》。

紐約藝術家李消非則把在廣州拍攝到的社會影象,和4個人物的訪問結合在一起,以雙螢幕方式展示和記憶有關的作品。

李消非說:”實際上這4個人物代表了我們社會上千千萬萬的個體,只是這4個人,我想都是大家身邊的這些朋友,他說的任何一件事情,可能對你來說,都會覺得非常親切,也就是每天都會聽得到的,就好像發生你身邊一樣,但是同時我們不要忘了我們這種歷史的脈絡,是怎樣地傳承到現在,每一個個體,他都是因為有一種這樣的大的社會背景下所形成的。”

這個名為《2019現在時:煉憶術》的多媒體藝術展,主題涉及記憶的複雜性、嚴肅性和責任感。

煉憶術策展人梁凱瑤說:”煉憶術就像煉金術一樣,需要提煉的,不過提煉的是自己的記憶,其實有很多不同制度上、環境上和私人上的不同因,記憶可能是一種非常困難的事情,所以不同的藝術家,就會反映出這一個主題來創作自己的作品。”

展覽從4月26日起週二至週六,上午10點至下午4點,一直展出到12月21日,地點是中華文化中心,在華埠希爾頓酒店3樓的展廳,入場免費。

