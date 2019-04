【KTSF 郭柟報導】

加州眾議員邱信福提出對全州立例設租金管制,保障租客免受業主大幅加租而變成無家可歸。

邱信福的加州AB1482法案,提出立例在加州一些未有租管法例的地區,規定業主每年加租幅度最高為消費者物價指數(CPI)加5%。

該法案上週四在州眾議院的房屋及社區發展委員會以6對1票過關。

有人批評這項提案會影響房屋租賃市場,對加州業主造成重大經濟損失。

不過邱信福認為,有必要保障租客免受突如其來的大幅加租,他表示,現時有百幾萬名加州租客一旦面對大幅加租,就會無家可歸。

有租客團體都聲援這項提案。

