一條被人綁上圍帶的白鯨被發現在挪威水域出沒,專家懷疑牠曾接受俄羅斯海軍訓練,負責水下作戰任務。

這條白鯨上周由挪威漁民發現牠的身上緊緊地綁著圍帶,上面寫有”聖彼得堡設備”字樣,亦有一個用來裝設運動型攝影機的支架,漁民其後移除圍帶。

學者推斷這條白鯨可能是由俄羅斯的軍方設施逃脫,前蘇聯由80年代開始訓練白鯨,協助監視水下有沒有武器。

雖然計劃在90年代停止,但俄羅斯傳媒前年報道,當局重新開展訓練計劃,並重開3個在北冰洋沿岸的前蘇聯軍事基地。

