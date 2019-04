【KTSF 歐志洲報導】

5月是亞太傳統月,舊金山市府週五舉行慶祝亞太傳統月的開幕儀式。

舊金山估值官朱嘉文(Carmen Chu)說:”身為亞裔,自小隨父母移民來美,我認為最重要的莫過於承認我們的傳統,記得自己來自何處,慶祝我們的掙扎及多年來的成就。”

今年的亞太傳統月幾乎每天都有活動,活動項目將在舊金山圖書館各個分館舉行,有作家和文化講座,有不同種類的藝術示範,有韓國泡菜製作,日本折紙班等,還有舊金山國際美亞電影節。

多數活動免費,詳情可參考網站:http://apasf.org。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。