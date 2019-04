柏克萊一晚內爆四宗搶劫案 警方相信案件有關連

【KTSF】

東灣柏克萊加大校園附近,在本週三晚到週四凌晨四個小時之內,發生連環搶劫及意圖搶劫案,其中三宗案件中,匪徒持槍作案。

警方指從週三晚上接近10點至週四凌晨約1點50分,加大校園內及校區附近發生四宗搶劫案。

其中三宗案件中匪徒用槍指嚇受害人,並搶走多名事主的財物,匪徒作案後逃離現場,警方並未拘捕任何人。

根據警方描述,案中匪徒包括一名身高6呎到6呎2吋的非洲裔男子,一名身形瘦削、很高的短頭髮非洲裔女子,以及一名年約22到24歲的男性、身高約6呎1吋、深色皮膚、中等身材。

警方初步相信四宗案件有關聯,案件仍在調查中。

另外,柏克萊市府審計員週四公佈的一份報告顯示,市府花費接近100萬元,支付該市911通訊中心,員工的加班費用來填補人手不足,也因此導致911通訊中心接線員工花更長的時間來接報警電話。

報告並指出過度加班,已經影響了員工士氣,建議柏克萊警局分析局方的人員配備,並開始招聘和持續培訓911中心的接線員工,還建議使用自動化調度軟件,減輕超負荷工作員工的負擔。

柏克萊警局贊成報告的建議,並會計劃分析當局人員配備改進招聘工作,並為911中心接線員工制定一個壓力管理計劃。

