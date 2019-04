日落區治安問題召聽證會 居民憂慮罪案頻生 (視頻)

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區近年罪案頻生,該區市參市馬兆明週四就入屋行劫及包裹盜竊等召開聽證會,不少居民親述受害經歷,不過警方指罪案數字持續下降。

鄧蟬儀在日落區Judah街住了超過30年,她表示以前的社區,不論是治安還是生活質素

一向良好,但近年她曾兩次被偷包裹,小偷連長者的營養餐都不放過。

這些事件發生後,居民大多沒有報警,同樣住在日落區的黃女士就解釋不報警的原因:她表示幾年前汽車的玻璃被打破了,去Taraval警局報案,警局就說哪裡都是這樣,要報案 就寫張紙,之後又沒有作出任何行動,好像這些事很普通,所以令黃女士覺得有什麼事,都不需要報警。

警方在週四的公眾安全委員會上,用數據解答市民的擔憂,他們指出比較今年及去年的首四個月,有人在家的情況下,被人入屋行劫 Hot Prowl,全市的數字由去年的217宗減少至146宗減少了33%,而在日落區Taraval分局更下降六成五,由去年的57宗減少至20宗。至於入屋盜竊 Burglary全市減少兩成,Taraval分警區就由去年的126宗減少到74宗。警方認為數據反映他們現行的政策有用

不過市參事馬兆明認為,警方的數據未有反映真實的罪案情況,除了未有公布任何有關郵包盜竊的數據外,亦未有受害人資料的統計。他想知道華裔社區是否經常成為下手目標。

雖然今次的聽證會沒有即時的成效,不過馬兆明指這是第一步,下個月即是5月26日,他會在日落區舉辦大型的社區會議,歡迎居民講述自己的擔憂。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。