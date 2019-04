Muni班次延誤遲到 原因是勞資合約談判緊張

【KTSF】

近日Muni巴士到站的時間愈來愈長、巴士經常遲到,原因是勞資雙方的合約談判氣氛緊張,導致車長不願意加班。

Muni巴士近年一直出現人手短缺的問題,加上Muni工會及三藩市交通局SFMTA正在就一份三年的勞工合約進行緊張的談判。

根據法例,Muni司機若發動罷工屬於違法,因此不少司機為了發聲,近日拒絕加班及請病假,導致人手問題雪上加霜,令不少班次延誤。

工會發言人解釋,司機現時的工資根本不足以應付市內高昂的物價,希望當局在談判時,就今次的行動正視司機的需要。

交通局由上星期開始在社交媒體平台上發出警示,提醒乘客Muni部分路綫會出現延誤,範圍包括從華埠到Mission、日落區到Ingleside等。

不少乘客留言回覆表達不滿表示Muni不但遲到,而且經常滿載,導致乘客不能上車而遲到。

董事會發言人表示因正在進行談判,拒絕評論。

