再有嬰兒玩具用品公司 宣布回收電動搖搖床

繼玩具製造商Fisher-Price早前回收所有”Rock ‘n Play”電動搖搖床之後,另一間嬰兒玩具用品公司Kids II也宣佈回收他們所生産的接近70萬張不同品牌的搖搖床,原因是有報告指搖搖床與五名嬰兒死亡有關。

美國消費者產品安全委員會網站上的通告指出,自從2012生産這些搖搖床以來,5名嬰兒在沒綁安全帶或其他情況下,在搖搖床上從仰臥翻身至俯臥,並因此死亡。

Kids II的搖搖床從2012年3月至今年4月26日,在包括Walmart, Target 和Toys R Us 等各大主要零售商和網上,以 Ingenuity、Bright Starts、Disney Baby 以及DreamComfort 等品牌發售,售價是 $40 至 $80。消費者應立即停用並聯絡Kids II 索取退款。

