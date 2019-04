丹佛市爆發連環車禍起火 最少4人死亡

【KTSF】

科羅拉多州丹佛市西面的一條高速公路,週四下午繁忙時間發生嚴重連環車禍,一架拖頭貨車撞落多架因爲塞車而停下的車輛,引發大火,有最少4人死亡。

科羅拉多丹佛附近的州際70號公路一架拖頭貨車突然高速撞向一批停下的車,引發大火,大火令公路路面溫度高達2500華氏度以上,路面和公路山的車輛都被燒熔。

運載木材的拖頭貨車司機是 23 歲的德州居民Rogel Lazaro Aguilera-Mederos。

司機的兄弟說撞車後曾和他通話,說刹車失靈,警方說司機有配合調查。

車禍中有四人喪生另外六個人嚴重受傷

警方表示,車禍總共涉及24架汽車和4架拖頭貨車,當中不少司機都被燒傷,但就逃過大難。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。