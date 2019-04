【KTSF】

加州州長紐森週四簽署了一項法案,要求例如eBay、Etsy或亞馬遜等網絡零售商向加州消費者收取銷售稅。

這項新法例規定,即使銷售商在加州沒有實體店、辦事處或者貨倉 ,只要他們的產品出售到加州,就要徵收加州的銷售稅,銷售商向買家收取了稅款後要上繳給加州。

此項法例將在今年10月1日開始生效,之後加州民眾在網上購物便要繳更多的稅。

以前加州民眾只有在實體店消費,才需要繳銷售稅,從10月開始在網上購物時,即使銷售商在外州,消費者也需要繳納銷售稅,外州零售商會在交易時,將銷售稅加入交易額之中。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。