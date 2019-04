【KTSF】

在南加州,UCLA洛杉磯加州大學和洛杉磯州立大學,向200多名師生發出隔離命令,要他們留在寓所内最多長達21天,原因是這批師生都未能出示證明曾注射麻疹疫苗。

洛杉磯公共衛生部表示,他們都是在4月11日上午11時至下午3時期間,在洛杉磯加大的校園圖書館,任何學生曾曝露於一宗確診的麻疹病例,而又未能證明他們曾接種兩劑疫苗,或者經化驗所證明有抗體,就會收到衛生官員發出的隔離令,強制他們留在寓所内。

被隔離人士一旦出現麻疹症狀,必須通知縣内衛生官員,和避免接觸其他人,直到隔離期屆滿或者能出示免疫證明為止。

洛杉磯加大校長週三發聲明證實一名學生感染麻疹,並宣佈有關隔離命令。

