SB50建屋法在州參議院財委會過關

由加州參議員威善高提出的SB 50法案,建議在州內所有交通樞紐附近放寬房屋大廈的高度,換取興建更多房屋,這個備受爭議的法案,週三在參議院管理財政委員會,獲得足夠的票數而通過。

SB 50 提案是去年SB 827法案的翻版,建議在州內所有交通樞紐附近,放寬現時的規劃限制,房屋由40呎上限增加至最多55呎,建高一點 用增多的空間,來興建更多房屋,同時建議在新建房屋當中,約兩成的單位是可負擔,也有保護租客的措施,包括想擴建的公寓大廈,如果有住滿七年的租客,或者在過去15年間,曾用艾利斯法逼遷租客則不可以整座拆卸,防止大幅加租及逼遷。

該提案遭到三藩市市參議會和華人進步會的反對,而灣區捷運BART委員會則表決支持提案。SB 50提案下一步將會轉到參議院撥款委員會,進行討論和投票。

