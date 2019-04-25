SB50建屋法在州參議院財委會過關

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由加州參議員威善高提出的SB 50法案，建議在州內所有交通樞紐附近放寬房屋大廈的高度，換取興建更多房屋，這個備受爭議的法案，週三在參議院管理財政委員會，獲得足夠的票數而通過。

SB 50 提案是去年SB 827法案的翻版，建議在州內所有交通樞紐附近，放寬現時的規劃限制，房屋由40呎上限增加至最多55呎，建高一點 用增多的空間，來興建更多房屋，同時建議在新建房屋當中，約兩成的單位是可負擔，也有保護租客的措施，包括想擴建的公寓大廈，如果有住滿七年的租客，或者在過去15年間，曾用艾利斯法逼遷租客則不可以整座拆卸，防止大幅加租及逼遷。

該提案遭到三藩市市參議會和華人進步會的反對，而灣區捷運BART委員會則表決支持提案。SB 50提案下一步將會轉到參議院撥款委員會，進行討論和投票。

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