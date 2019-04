【KTSF】

南灣Palo Alto市一間便利店被人持槍搶劫,警方徵求民眾提供線索緝拿匪徒。

持槍男匪徒在昨天午夜12時21分左右,走到Colorado Avenue 708號一間7-11便利店行劫,命令店職員從收銀機交出錢,之後搶走一堆現金後逃逸。

警方指匪徒身高5呎7、身材瘦削,身穿黑色連帽衫、黑褲、紅色鞋、用頭巾蒙面。

目擊者如能提供線索請跟警方聯絡,電話是650-329-2413。

Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。