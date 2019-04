【KTSF】

東灣奧克蘭市有人劫車,然後開車蓄意衝撞一間托兒所,警方已經拘捕開車的司機。

警方表示事發於86街1300號路段,下午約三點半,疑犯劫車後蓄意撞入一間學前教育學校,事件中沒有幼童受傷,只有疑犯受傷,他當場被警方拘捕,動機未明。

