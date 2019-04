【KTSF】

一名70歲婦人週三在大峽谷墜崖身亡,是這兩個月以來,第四宗在大峽谷一帶發生的死亡個案。

報導指該名婦人在大峽谷國家公園的南端(south rim) 失足從200呎高的懸崖跌下去,救援人員出動直昇機抬走她的遺體。當局暫時未公開死者身份,今次是本月第二次有人在大峽谷國家公園內墜崖死亡。

三月時在大峽谷西面的老鷹岩玻璃天橋附近,有一名澳門男子跌落懸崖死亡。

澳門男子於美國大峽谷墮崖身亡

較早前有另一名外藉人士的屍體,被發現在大峽谷以南的樹林。

