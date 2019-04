【KTSF】

加州有部分餐館最快在年底會對顧客每張賬單額外加收1%的費用,用以對抗氣候變化,民眾對此反應不一。

州府部門機構與舊金山一個非牟利組織合作開展《保育加州可再生餐廳計劃》(Restore California Renewable Restaurants),將容許州內餐廳自行選擇是否向到店消費的顧客,收取額外1%的費用,而這筆費用將會資助加州健康土壤計劃,幫助加州農民改變採用,將碳排放放回土壤的種植方法。

如果民眾就餐的餐館是這個對抗氣候變化計劃的餐館,而不想付這額外的1%,可以叫服務員從賬單中去除這項收費。

