一架運載混凝土的大貨車在101號公路北行舊金山市路段翻側,導致週四下午下班繁忙時間交通大擠塞。

101高速公路北行線剛剛越過通往海灣大橋的州際80公路轉接點、靠近costco的舊金山路段,週四下午約3點30分一輛水泥車在該處翻車,所造成的沙塵令現場附近街上不少車輛都被砂石覆蓋。

在事件中沒有人員受傷,但不少車輛受損。

