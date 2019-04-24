Sunnyvale男司機涉嫌蓄意開車撞途人被捕 八人受傷

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(下午5:00更新)

南灣Sunnyvale市週二晚發生嚴重交通事故，肇事汽車駛向十字路口和行人路，撞傷八人，其中四人受重傷，包括一名13歲少女。

警方拘捕了涉事34歲男司機Isaiah Joel Peoples，他涉嫌蓄意傷人，被控八項企圖謀殺罪名。

(圖片由Sunnyvale警局提供)

警方表示事發在週二晚大約6時40分，疑犯Peoples涉嫌駕駛著一輛黑色Corolla汽車，以高速駛往在El Camino Real夾Saratoga Sunnyvale路的交界，警方指Peoples不但沒有減速，而且懷疑加速衝向人群，撞倒街上的途人，汽車最後撞上一棵大樹才停下。

八名傷者當中，一名13歲女童傷勢最嚴重、情況危殆，另外有一名中年女人和兩名中年男子受重傷，情況已穩定下來，其餘四人無大礙。Peoples自己就沒有受傷。

警方又指，有目擊者表示事後聽到Peoples講了類似”感謝主”的說話，根據現場搜集得來的證據，Peoples似乎是蓄意去撞途人，暫時未有足夠資料指疑犯與任何恐怖組織有關。

當局仍在調查他的動機，聯邦調查員FBI都有份協助調查。

更多有關案件資訊可以上Sunnyvale警局的Facebook頁面收看詳情：

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