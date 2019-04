Sunnyvale男司機涉嫌蓄意開車撞途人被捕 八人受傷

【KTSF】

(下午5:00更新)

南灣Sunnyvale市週二晚發生嚴重交通事故,肇事汽車駛向十字路口和行人路,撞傷八人,其中四人受重傷,包括一名13歲少女。

警方拘捕了涉事34歲男司機Isaiah Joel Peoples,他涉嫌蓄意傷人,被控八項企圖謀殺罪名。

(圖片由Sunnyvale警局提供)

警方表示事發在週二晚大約6時40分,疑犯Peoples涉嫌駕駛著一輛黑色Corolla汽車,以高速駛往在El Camino Real夾Saratoga Sunnyvale路的交界,警方指Peoples不但沒有減速,而且懷疑加速衝向人群,撞倒街上的途人,汽車最後撞上一棵大樹才停下。

八名傷者當中,一名13歲女童傷勢最嚴重、情況危殆,另外有一名中年女人和兩名中年男子受重傷,情況已穩定下來,其餘四人無大礙。Peoples自己就沒有受傷。

警方又指,有目擊者表示事後聽到Peoples講了類似”感謝主”的說話,根據現場搜集得來的證據,Peoples似乎是蓄意去撞途人,暫時未有足夠資料指疑犯與任何恐怖組織有關。

當局仍在調查他的動機,聯邦調查員FBI都有份協助調查。

更多有關案件資訊可以上Sunnyvale警局的Facebook頁面收看詳情:

