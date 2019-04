舊金山南岸區支援中心獲批准通過 爭議聲不斷 (視頻)

【KTSF 】

舊金山港務局正式批准在南岸區30號碼頭附近,興建一個最多200個床位的無家可歸者支援中心。支持及反對共數百名市民在會上發表意見。

有南岸區居民表示,市府舉行幾個會議 都是講解建中心的目的,但不會解答他們的擔憂。另外又有居民表示市府為了達到目的忽視民意,亦無解決公眾的疑慮。

有支持建中心的人就認為,很多住在支援房屋或支援中心的人一知道要開,都可能會反對。但當支援中心建成 他們不再反對,很多擔憂一掃而空。他又認清最大的危機是有很多人住在街上而感覺無助。

週二會議上支持及反對人士正面交峰,市府代表盡最後努力希望港務局及居民支持這個支援中心,他們表示為了減輕居民的擔憂,當局已經減少支援中心開幕後的床位,而支援中心暫時只有兩年租約,港務局委有權延長多兩年。

警方亦指根據市內的數據,開了支援中心後,該一帶的罪案數字會下降。

計劃批准後,位於Seawall Lot330號的無家可歸支援中心起初會設置130個床位,六個月後才慢慢增加到200個,警方亦每日派出兩名巡警,專責處理中心附近的治安問題。中心也會計劃設置24小時保安措施。

