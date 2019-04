【KTSF】

舊金山市長布里德提出市府憲章修正案,加快興建百份百可負擔房屋,以及專為教師而設的房屋。例如可負擔教師房屋項目,如果遵照現有條例就可以免除官僚程序和冗長的過程。

布里德提出簡化興建百分百可負擔房屋和教師房屋的程序,合資格的發展項目可免除酌情審查和上訴。另外她也提出簡化在市府物業地皮興建可負擔房屋的程序。例如目前計劃在日落區Francis Scott Key小學校址興建教師房屋的計劃,需要長達一年半到兩年的環境審查,如果能成功修改市憲章,就可以免除這個過程。

布里德的建議需要得到過半數市參事同意,然後交由選民表決。

