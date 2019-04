【KTSF】

聯邦司法部起訴一名前通用電氣General Electric (GE)華裔工程師,涉嫌串謀一名中國商人,竊取通用電氣的商業機密並從事商業間諜活動。

五十六歲的前GE工程師,譯音鄭小清,被控在職期間竊取多份渦輪機設計相關的機密,把資料電郵予身處中國譯音張曉希的商人,二人把機密資料用於自己在中國的渦輪機研發公司,他們的公司並受到中國政府資助。

鄭小清否認控罪獲准保釋候審。

