警方提醒民眾開車一拿起手機 即屬分心駕駛會被票控

四月是分心駕駛關注月,舊金山Tavaral警察分局的警員週三在日落區19街加強執法,究竟哪種情況屬於分心駕駛呢?

除了駕駛時使用手機打電話、發短信屬於分心駕駛會被票控之外,週三行動中警方截停兩名分心駕駛司機。

第一宗是司機在等紅燈時用手機看地圖,執勤警員表示在路上等交通燈,不論是查地圖或查看短訊,均屬於分心駕駛,會被票控。

第二宗則是司機以為自己車內音響系統出問題,因此拿起手機放在耳朵旁邊聽是否有聲,這種情況都屬於分心駕駛。

警員提到在車中飲食都有可能屬於分心駕駛,雖然無法例禁止駕駛時飲食,但如果你因此而撞車,那就成為撞車成因,因為在不安全車速下進食,像超速駕駛。

另外,如果民眾駕駛時使用藍牙耳機,不能夠兩隻耳朵都塞著耳機 ,只能夠戴一邊耳朵的藍牙耳機。

第一次票控罰款$162、第二次則為$285、犯第三次除了面對更高罰款外還會被扣分。

當局建議如果車內有其他人,可以向他們尋求幫助使用電話。如果沒有則要靠邊停車,處理好後再開車。

駕駛人士也可以使用車內藍牙通話系統打電話,不用用手拿起電話。

