舊金山華埠連環搶手機案 四名年青匪徒落網

【KTSF】

舊金山華埠一帶過去兩日,發生至少六宗搶手機案,警方週二拘捕了四名懷疑涉案人士,他們全部都是未成年人士。

舊金山華埠週一發生四宗搶手機案,週二晚上近七時,金融區近聯合廣場一帶,又再發生兩宗搶手機案。警方資料顯示,匪徒全部都是未成年的非洲裔青年。

案發地點分別在Kearny街300號路段以及Stockton街夾Bush街,相隔只有兩個街口。兩名事主一男一女都是亞裔,其中男事主更被匪徒拳打面部,警方接報後到場協助,最終拘捕四名年約14至17歲的非洲裔青年,並在他們身上找出兩部懷疑被盜的手機。

中央警局局長易文耀表示,週二兩宗案件相距只有數分鐘,警員到場調查追查線索到其他地區,成功拘捕匪徒。

警方指 相信被捕人士並不是第一次犯案,他們正翻查其他證據及資料,看看他們會否涉及市內其他罪案。

易文耀又表示,受害人通常在街上傳短訊或看地圖,甚至有人只是手持手機。為保障安全,最好不要將手機顯露人前,亦時刻留意附近是否安全。如果在走路時不是必須要用手機,最好要保持謹慎,在感覺安全的環境才使用。

暑假即將來臨,警方指會加派人手巡邏,在華埠,除了華埠巡警,亦有公屋巡警及便衣警員確保居民的安全。

Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。