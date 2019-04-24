舊金山華埠連環搶手機案 四名年青匪徒落網

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舊金山華埠一帶過去兩日，發生至少六宗搶手機案，警方週二拘捕了四名懷疑涉案人士，他們全部都是未成年人士。

舊金山華埠週一發生四宗搶手機案，週二晚上近七時，金融區近聯合廣場一帶，又再發生兩宗搶手機案。警方資料顯示，匪徒全部都是未成年的非洲裔青年。

案發地點分別在Kearny街300號路段以及Stockton街夾Bush街，相隔只有兩個街口。兩名事主一男一女都是亞裔，其中男事主更被匪徒拳打面部，警方接報後到場協助，最終拘捕四名年約14至17歲的非洲裔青年，並在他們身上找出兩部懷疑被盜的手機。

中央警局局長易文耀表示，週二兩宗案件相距只有數分鐘，警員到場調查追查線索到其他地區，成功拘捕匪徒。

警方指 相信被捕人士並不是第一次犯案，他們正翻查其他證據及資料，看看他們會否涉及市內其他罪案。

易文耀又表示，受害人通常在街上傳短訊或看地圖，甚至有人只是手持手機。為保障安全，最好不要將手機顯露人前，亦時刻留意附近是否安全。如果在走路時不是必須要用手機，最好要保持謹慎，在感覺安全的環境才使用。

暑假即將來臨，警方指會加派人手巡邏，在華埠，除了華埠巡警，亦有公屋巡警及便衣警員確保居民的安全。

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