東灣律師涉鞋上裝相機 偷拍少女裙底被捕

【KTSF】

在東灣Walnut Creek市,一名66歲的律師被警方拘捕,他涉嫌偷拍未成年少女的裙底。

根據警方描述,事發在剛過去的星期日下午3時左右,位於Broadway Plaza內的一間蘋果商店,受害少女的父親看見疑犯在鞋上有一個相機,正企圖偷拍受害人的裙底,父親立刻上前制止,疑犯隨即逃離現場。

警方隨後在案發地附近找到疑犯將他拘捕,並在他的車上找到數部相機及錄影器材。

當局表示,66歲的疑犯Jacques Bloxham是一名執業律師,犯案時他將一個小型相機貼在鞋上,當疑犯移動時,鞋便能在受害人的裙底下偷拍。

疑犯將面臨兩項起訴,包括涉嫌用相機偷拍他人內衣,以及涉嫌對18歲以下人士做出騷擾及猥褻行為。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。