美國兩大社會安全網Medicare聯邦醫療保險及Social Security社會安全福利金面臨破產,嚴重威脅到退休人士。

在特朗普政府的年度報告,對於社安基金以及聯邦醫療保險目前的財務狀況描繪非常不樂觀,不但加重美國的債務,與此同時,美國的經濟開始降溫及大幅減稅。

根據報告,聯邦政府退休項目,也就是社會安全福利的支出,已經超過2020年的收入,是自從1982年來首次出現的現象。

社安儲備基金預計16年內將會用盡,到時候領到社安金會比現在少得很多。

與此同時,聯邦醫療保險也預計在2026年花光,到時候醫生、醫院,還有療養院,將無法拿到全額的補償,病人的負擔也將會增加。

官員呼籲立法人員應該立刻採取行動,設法解決問題。

