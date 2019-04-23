舊金山空置商舖登記條例生效 未繳登記費將被罰款（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

由舊金山市參事李麗嫦提出經修訂的空置商舖登記條例，週一起正式生效，市內所有空置舖位都必須向市府繳交登記費。

舊的法例容許，如果業主在空置店舖貼上這些招租的告示，就不用向市府登記。

不過新法例就不容許，規定市內所有空置的地舖，必須要在30天內向樓宇檢查局登記，並繳交一項711元的年度登記費，逾期未繳的業主，每間商舖會被罰款四倍，即是2,844元，同時業主亦需要向市府遞交一份店舖的年度檢查報告，證明舖位的結構符合市府要求。

舊金山樓宇檢查局局長許子湯（Tom Hui）說：”每一年都要交，要看看出面安不安全，裡面安不安全，還有不是說罰了四倍罰款就算，因為要經聽證會及市府律師，數目會變得很大。”

許子湯表示，現時向局方登記的空置店舖有990間，他相信真實的數目遠比登記的多，市府收集這些資料，除了成立數據庫外，會嘗試協助這些空置舖位的業主，配對合適的租客。

市參事李麗嫦（Sandra Lee Fewer）表示，她2016年接任列治文區市參事時，報告顯示，區內一間空置店舖都沒有，其後仔細調查才發現有165間，她無法想像全市會有多少間空置舖位。

希望這條法例讓業主知道，他們對社區亦有責任，任由舖位凋空，有很多工夫要做，間接鼓勵業主出租舖位。

李麗嫦說：”當你的空置店舖令到其他商戶都陸續結業，你讓店舖變得了無生氣，業主們，如果你不想出租，但你的確擁有零售舖位，或者是時候要想想，你要不要將物業出售。”

在6街及Balboa街一座大廈底層，有5至6間空置店舖，樓宇檢查局表示，雖然是同一個業主，但費用是要逐間逐間交。

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