舊金山空置商舖登記條例生效 未繳登記費將被罰款（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

由舊金山市參事李麗嫦提出經修訂的空置商舖登記條例,週一起正式生效,市內所有空置舖位都必須向市府繳交登記費。

舊的法例容許,如果業主在空置店舖貼上這些招租的告示,就不用向市府登記。

不過新法例就不容許,規定市內所有空置的地舖,必須要在30天內向樓宇檢查局登記,並繳交一項711元的年度登記費,逾期未繳的業主,每間商舖會被罰款四倍,即是2,844元,同時業主亦需要向市府遞交一份店舖的年度檢查報告,證明舖位的結構符合市府要求。

舊金山樓宇檢查局局長許子湯(Tom Hui)說:”每一年都要交,要看看出面安不安全,裡面安不安全,還有不是說罰了四倍罰款就算,因為要經聽證會及市府律師,數目會變得很大。”

許子湯表示,現時向局方登記的空置店舖有990間,他相信真實的數目遠比登記的多,市府收集這些資料,除了成立數據庫外,會嘗試協助這些空置舖位的業主,配對合適的租客。

市參事李麗嫦(Sandra Lee Fewer)表示,她2016年接任列治文區市參事時,報告顯示,區內一間空置店舖都沒有,其後仔細調查才發現有165間,她無法想像全市會有多少間空置舖位。

希望這條法例讓業主知道,他們對社區亦有責任,任由舖位凋空,有很多工夫要做,間接鼓勵業主出租舖位。

李麗嫦說:”當你的空置店舖令到其他商戶都陸續結業,你讓店舖變得了無生氣,業主們,如果你不想出租,但你的確擁有零售舖位,或者是時候要想想,你要不要將物業出售。”

在6街及Balboa街一座大廈底層,有5至6間空置店舖,樓宇檢查局表示,雖然是同一個業主,但費用是要逐間逐間交。

