加州眾議員丁右立(Phil Ting)提案,建議允許舊金山市府在著名旅遊點Lombard街的九曲花街路段,徵收可能高達十元的過路費,提案週一在州眾議院交通委員會通過。

Lombard街的九曲花街路段由於有太多遊客開車行駛,造成交通嚴重擠塞,這段600英尺長的路段,夏天期間,每天有多達6,000人到訪。

丁右立表示,近幾年,人潮和車流已經對這社區造成安全問題,因此提出徵收過路費的方案。

但是舊金山並不能擅自設定過路費,需要州府同意,州眾議院交通委員會週一以11票對3票通過提案,最早下週送交眾議院全院審議。

