聯邦最高法院將審理職場反歧視規定是否保障同志（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

聯邦最高法院同意審理喬治亞州一宗職場歧視同志案件,大法官將要決定現行民權法有關職場反歧視的規定,是否也保障同志社群。

聯邦法例禁止基於種族、膚色、宗教、性別,或出生國籍的職場歧視,但法例沒有指明,有關保障也適用於同志。

同志維權人士認為,因為性取向而把同志的開除等同性別歧視,認為同志也應該受到民權法保障。

不過下級法庭對此有不同見解,最高法院將會審理三宗上訴,上訴人都聲稱,自己是因為同志身份而被開除,當中有兩個上訴庭裁定,僱主開除同性戀和跨性別僱員,違反民權法第7章。

但有一個上訴庭則裁定,民權法的法律不包括性取向。

這三宗上訴,可能會帶來最高法院自從2015年裁定同性婚姻合法後,最重要的民權裁決,也是自從Brett Kavanaugh大法官上任後,最高法院審理的最重要同志權益訴訟。

