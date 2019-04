【KTSF 歐志洲報導】

為配合國際地球日的活動,舊金山市長布里德宣布,所有商業用途建築物,必須從2022年開始,分階段開始完全使用100%再生能源。

布里德說:”要達到這個目標,我承諾2030年之前,只建零碳排放的建築物,並在2050年之前,將所有建築物無碳化,這些是大膽的承諾,但也是我們需要做的。”

計劃將先影響大型商業大樓,超過50萬平方英尺的辦公樓,必須在2022年之前,只能向能源公司買和使用100%再生能源。

超過25萬平方英尺的辦公樓,有到2024年的期限,而超過5萬英尺的辦公樓,最後期限是2030年。

目前為舊金山提供能源的3間公司Hetch Hetchy Power、CleanPower SF和PG&E,都有100%再生能源的選擇。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。