長者被Muni列車夾手拖行受傷 市參事促暫緩撥款買新車（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

上星期,舊金山一名長者被Muni輕軌列車N Car的門夾住手,拖行幾步後,跌落列車及月台之間,受傷送院,舊金山有市參事建議,暫緩向交通局撥款買新車,待事件調查報告出爐後再決定。

舊金山交通局早前向市參議會申請撥款6,200萬,去購買多151輛新型輕軌列車,根據《舊金山觀察家報》報導,市參議會本來答應批准撥款,但近日市內的輕軌列車接連出現問題,包括車門夾到人後繼續行駛,以及連接車廂的零件”Shear Pin”出現故障。

市參事佩斯金表示,在這個情況下,再批出撥款是不負責任的做法,要等待兩宗事故完成調查後,才再考慮撥款,代表第五區的市參事蒲慧理(Vallie Brown)亦同意暫緩撥款的做法。

蒲慧理說:”安全是我們的首要考慮,我們不能再撥出一大筆錢,除非交通局找出這些列車有什麼問題,我們會與交通局合作,由他們告訴我們,這只是一或兩部列車的問題,或者是所有列車都有問題。”

消息指,交通局亦同意暫緩撥款,待證實列車安全後,再與市府申請。

今次事件沿於4月12日發生的兩宗事故,其中一宗,案發片段由《三藩市觀察家報》獲得。

一名亞裔長者在Embarcardeo車站,想乘搭一輛前往日落區的N Car輕軌列車時,手部看似被車門夾著。

不過列車車門沒有因為夾到人而打開,列車反而開始行駛,片段所見,該名長者跟隨列車移動,跑了幾步後跌倒,並跌入列車及月台之間。

傷者被送到總醫院治理,院方並沒有透露傷者的情況,只表示她在案發4天後,即是4月16日已經出院。

事發後,加州公共事務委員會已經介入調查這兩宗事故。

今次出事的輕軌列車,在2017年才正式啟用,經過兩次故障後,交通局已經開始將這些新型列車重新檢查。

Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。