長者被Muni列車夾手拖行受傷 市參事促暫緩撥款買新車（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

上星期，舊金山一名長者被Muni輕軌列車N Car的門夾住手，拖行幾步後，跌落列車及月台之間，受傷送院，舊金山有市參事建議，暫緩向交通局撥款買新車，待事件調查報告出爐後再決定。

舊金山交通局早前向市參議會申請撥款6,200萬，去購買多151輛新型輕軌列車，根據《舊金山觀察家報》報導，市參議會本來答應批准撥款，但近日市內的輕軌列車接連出現問題，包括車門夾到人後繼續行駛，以及連接車廂的零件”Shear Pin”出現故障。

市參事佩斯金表示，在這個情況下，再批出撥款是不負責任的做法，要等待兩宗事故完成調查後，才再考慮撥款，代表第五區的市參事蒲慧理（Vallie Brown）亦同意暫緩撥款的做法。

蒲慧理說：”安全是我們的首要考慮，我們不能再撥出一大筆錢，除非交通局找出這些列車有什麼問題，我們會與交通局合作，由他們告訴我們，這只是一或兩部列車的問題，或者是所有列車都有問題。”

消息指，交通局亦同意暫緩撥款，待證實列車安全後，再與市府申請。

今次事件沿於4月12日發生的兩宗事故，其中一宗，案發片段由《三藩市觀察家報》獲得。

一名亞裔長者在Embarcardeo車站，想乘搭一輛前往日落區的N Car輕軌列車時，手部看似被車門夾著。

不過列車車門沒有因為夾到人而打開，列車反而開始行駛，片段所見，該名長者跟隨列車移動，跑了幾步後跌倒，並跌入列車及月台之間。

傷者被送到總醫院治理，院方並沒有透露傷者的情況，只表示她在案發4天後，即是4月16日已經出院。

事發後，加州公共事務委員會已經介入調查這兩宗事故。

今次出事的輕軌列車，在2017年才正式啟用，經過兩次故障後，交通局已經開始將這些新型列車重新檢查。

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