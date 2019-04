國會民主黨人考慮彈劾特朗普 但憂參院共和黨人不支持（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長巴爾上星期公開特別檢察官穆勒的通俄案調查報告刪節版本之後,民主黨人現時要考慮使用何種策略去應對,當中包括會否彈劾總統特朗普的問題。

聯邦眾議長普洛西週一與民主黨團召開視像會議,強調司法部公開通俄案調查報告刪節版本後,國會不會沉默。

眾議院情報委員會主席Adam Schiff表示,民主黨團將於未來幾個星期考慮是否彈劾特朗普。

Schiff說:”作為黨團要決定甚麼對國家最有利?發動彈劾是否對國家最有利,或不啟動彈劾。”

他表示,他們要考慮到眾議院動議彈劾總統不會成功,因為參議院共和黨領導層不會支持。

處理彈劾事宜的眾議院司法委員會主席Jerry Nadler就表示,他希望穆勒是第一個出來作證,如果發現總統有妨礙司法,就可以發動彈劾。

穆勒的報告提出,在調查中的最少十種情況特朗普企圖阻撓調查。

民主黨人對彈劾總統的問題有分歧,Nadler、普洛西和眾議院多數黨領袖Steny Hoyer都認為應該要審慎行事。

民主黨團中,多名比較激進的成員和2020年大選兩名總統參選人都呼籲,要對特朗普發起彈劾。

已宣布競選總統的聯邦參議員Elizabeth Warren說:”這不關乎政治,而是關於美國總統應如何做和國會擔當的角色,不,總統不應阻礙關於有外國勢力攻擊俄國的調查。”

對此,特朗普發出連串憤怒的推文回應,質問如何去彈劾一個共和黨總統,而這個罪行由民主黨人犯下,特朗普又形容,批評他的人是叛國者。

