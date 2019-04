加州議會將表決多項徵稅法案 如全部通過總額達150億（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

報稅季節剛過,加州納稅人的荷包未來可能又要縮水了,加州州議會民主黨人目前提出多項涉及徵稅的新法案,有關注人士研究後計算出,這些法案如果全數通過,加州將新增150億元的稅收,有哪些人可能受影響呢?

根據Sacramento Bee報導,加州商業和教育基金會會長Loren Kaye分析,州議會民主黨人所提出的法案,涉及新的增稅,或取消原有的稅務豁免,全部加起來總金額超過150億美元,不管是金額或是規模都讓他驚訝。

Sacramento Bee報導指出,州議會民主黨人在本會期正在考慮大量的加稅法案,包括一項遺產稅,以及一項提高企業稅的法案。

根據該報導列出的法案內容,包括AB18法案建議對購買新的槍枝加徵25元執照費,稅收將用在防範犯罪計畫。

AB138法案對於含糖飲料加徵每盎司0.02元的稅;AB755法案將加州輪胎費,從現行的1.75元提高到3.25元;AB1468法案要求類鴉片劑的生產,必須提供總額1億美元資助濫藥和戒毒計畫;SB37法案提高企業所得稅(corporate income tax),用來資助K-12年級以及學前班教育。

SB246法案建議對汽油生產徵收補償稅,注入加州一般基金;SB378法案建議對有錢階層徵收遺產稅;SB468法案則是取消多種稅務豁免。

Kaye認為,目前加州財政健全,這些增稅法案似乎與現實脫節。

他指出,加州今年進入第十年強健的經濟增長,但好景不長,經濟很可能會再次衰退,他擔心這些增稅法案會讓商業業主生意更難做,便免不了會影響就業市場。

不過,除了這些涉及加稅的法案,民主黨人也提出一些免除加州居民稅務負擔的法案,像是免除尿布和衛生棉的銷售稅,暫時降低大麻執照稅,以及建議一項租客的稅務寬減(tax credit)等。

