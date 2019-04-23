加州議會將表決多項徵稅法案 如全部通過總額達150億（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

報稅季節剛過，加州納稅人的荷包未來可能又要縮水了，加州州議會民主黨人目前提出多項涉及徵稅的新法案，有關注人士研究後計算出，這些法案如果全數通過，加州將新增150億元的稅收，有哪些人可能受影響呢？

根據Sacramento Bee報導，加州商業和教育基金會會長Loren Kaye分析，州議會民主黨人所提出的法案，涉及新的增稅，或取消原有的稅務豁免，全部加起來總金額超過150億美元，不管是金額或是規模都讓他驚訝。

Sacramento Bee報導指出，州議會民主黨人在本會期正在考慮大量的加稅法案，包括一項遺產稅，以及一項提高企業稅的法案。

根據該報導列出的法案內容，包括AB18法案建議對購買新的槍枝加徵25元執照費，稅收將用在防範犯罪計畫。

AB138法案對於含糖飲料加徵每盎司0.02元的稅；AB755法案將加州輪胎費，從現行的1.75元提高到3.25元；AB1468法案要求類鴉片劑的生產，必須提供總額1億美元資助濫藥和戒毒計畫；SB37法案提高企業所得稅（corporate income tax），用來資助K-12年級以及學前班教育。

SB246法案建議對汽油生產徵收補償稅，注入加州一般基金；SB378法案建議對有錢階層徵收遺產稅；SB468法案則是取消多種稅務豁免。

Kaye認為，目前加州財政健全，這些增稅法案似乎與現實脫節。

他指出，加州今年進入第十年強健的經濟增長，但好景不長，經濟很可能會再次衰退，他擔心這些增稅法案會讓商業業主生意更難做，便免不了會影響就業市場。

不過，除了這些涉及加稅的法案，民主黨人也提出一些免除加州居民稅務負擔的法案，像是免除尿布和衛生棉的銷售稅，暫時降低大麻執照稅，以及建議一項租客的稅務寬減（tax credit）等。

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