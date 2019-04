亞裔長者被Muni輕軌列車拖行 跌下路軌受傷（視頻）

【KTSF】

一名亞裔長者上星期在舊金山Embarcadeo站,被一輛輕軌列車的門夾到手,門並沒有因此打開,列車反而開始行駛,該名長者被拖行幾步後跌倒,再跌落路軌中,交通局及州府機構已對事件展開調查。

由舊金山觀察家報獲得案發時的片段顯示,該名亞裔長者上週五嘗試上車乘搭輕軌列車N Car,她的手看似被列車的門夾住,一名車站職員隨即上前協助。

列車突然開始行駛,事主為跟上列車的速度,跑了幾步後便跌倒,跌入列車與月台之間。

有目擊者指,見到當時情形嚇了一跳,很多人同時大叫”停車”,亦有人大力拍打列車,可能司機並不知道情況,該輕軌列車都沒有停下來。

該名長者被送到舊金山總醫院,醫院發言人並沒有透露她的傷勢,不過就表示她已經出院。

加州公共事務委員會已經介入調查車門的問題,同時亦調查連接兩個車廂之間的零件出現故障的問題,今次事件令交通局要重新檢查所有於2017年啟用的新型列車。

交通局表示,相信新的列車是安全的,符合所有州府的規則及需求,不過,他們同時亦希望繼續改善列車的設計,因此局方現正計劃在7輛列車的門上加裝感應器,去彌補乘客一些不安全的行為,例如是當列車準備離站時,乘客觸碰列車的門等問題。

