亞裔長者被Muni輕軌列車拖行 跌下路軌受傷（視頻）

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一名亞裔長者上星期在舊金山Embarcadeo站，被一輛輕軌列車的門夾到手，門並沒有因此打開，列車反而開始行駛，該名長者被拖行幾步後跌倒，再跌落路軌中，交通局及州府機構已對事件展開調查。

由舊金山觀察家報獲得案發時的片段顯示，該名亞裔長者上週五嘗試上車乘搭輕軌列車N Car，她的手看似被列車的門夾住，一名車站職員隨即上前協助。

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列車突然開始行駛，事主為跟上列車的速度，跑了幾步後便跌倒，跌入列車與月台之間。

有目擊者指，見到當時情形嚇了一跳，很多人同時大叫”停車”，亦有人大力拍打列車，可能司機並不知道情況，該輕軌列車都沒有停下來。

該名長者被送到舊金山總醫院，醫院發言人並沒有透露她的傷勢，不過就表示她已經出院。

加州公共事務委員會已經介入調查車門的問題，同時亦調查連接兩個車廂之間的零件出現故障的問題，今次事件令交通局要重新檢查所有於2017年啟用的新型列車。

交通局表示，相信新的列車是安全的，符合所有州府的規則及需求，不過，他們同時亦希望繼續改善列車的設計，因此局方現正計劃在7輛列車的門上加裝感應器，去彌補乘客一些不安全的行為，例如是當列車準備離站時，乘客觸碰列車的門等問題。

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