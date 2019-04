特朗普入稟控告眾院監察委員會 阻民主黨人索閱財政紀錄

【KTSF】

特朗普總統及其商業組織週一入稟控告聯邦眾議院監察委員會,指稱該委員會發傳票索閱總統的財政紀錄,完全”沒有合理的立法理由”,此舉顯示總統與眾院民主黨人的分歧進一步升級。

這宗訴訟是在首府華盛頓的聯邦法院提出,當中也指控民主黨人滋擾總統,而且企圖利用他們在國會的多數黨優勢,嘗試污衊總統的聲譽。

訴訟指稱:”眾院民主黨人非但沒有與總統合作,通過兩黨支持兼有利美國民眾的法案,反而只顧著找尋可以在政治上損害總統的事情。”

監察委員會的民主黨主席Elijah Cummings,是於本月初發出傳票給特朗普和特朗普組織的會計公司Mazars USA,要求該公司交出特朗普的報稅表和特朗普組織的財政紀錄。

Cummings表示,訴訟內容似政治論點,多於有理據的法律文件,而且滿載不實的資料。

Cummings亦指出,總統過去曾多次企圖提出毫無理據的訴訟,藉此打擊對手,不過週一提出的訴訟,根本完全沒有法律理據,去阻止國會運用權力發出傳票。

訴訟指控Cummings發出傳票時,並沒有諮詢委員會中的共和黨議員,而且Cummings是純粹基於特朗普前私人律師Michael Cohen的證詞發傳票,Cohen 2月到國會作證時,指稱特朗普的財政紀錄有不實的地方,訴訟指稱,Cohen的聽證會純粹是一場政治把戲。

